[KAART] Moet jij op 26 mei op papier of elektronisch stemmen?

Mag jij op 26 mei al elektronisch stemmen, of wordt het voor jou een gevecht met de dit keer drie gigantische stemformulieren en het rode potlood? Ontdek op de kaart of in de tabel hoe het in jouw gemeente zit.

In Vlaanderen wordt er in 157 van de 300 gemeenten elektronisch gestemd. Enkel in het Oost-Vlaamse Lochristi zijn ze tussen de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar en nu overgestapt op de stemcomputer. In 143 gemeenten wordt nog met potlood en papier gestemd.

Overschakelen van potlood en papier naar de stemcomputer kost uiteraard geld, meteen de belangrijkste reden waarom in 2018 en 2019 nog niet elke gemeente is overgestapt. In West-Vlaanderen kunnen ze bijvoorbeeld maar in negen gemeenten elektronisch stemmen. Ook in Oost-Vlaanderen stemt de meerderheid nog met potlood en papier, terwijl in Antwerpen nog maar vier gemeenten niet zijn overgestapt. Ook in Vlaams-Brabant en Limburg stemt de meerderheid nu elektronisch. Ook alle negentien Brusselse gemeenten stemmen elektronisch.

Helemaal anders is het in Wallonië: daar is ervoor gekozen om te blijven stemmen op de traditionele manier. Enkel de inwoners van de negen gemeenten van de Duitstalige gemeenschap stemmen op de computer, al de andere Waalse gemeenten gebruiken potlood en papier.