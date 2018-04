Joodse gemeenschap: “Niemand voorgedragen”

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) in Antwerpen ontkent dat het voor CD&V de ultra-orthodoxe jood Aron Berger heeft uitgezocht als potentiële kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Wij hebben geen kandidaten voorgedragen bij CD&V of andere partijen”, zegt FJO-voorzitter Raphael Werner.

CD&V-lijsttrekker Kris Peeters had de voorbije dagen geopperd dat Berger door de joodse gemeenschap was voorgedragen als mogelijk geschikte kandidaat. "Wij waren het niet", zegt Werner. "We hebben geen kandidaten voorgedragen bij CD&V of andere partijen. We hebben een idee wie het wel gedaan heeft, maar dat houden we voor onszelf."

"Niet onze bevoegdheid"

Het FJO stelt verder in een reactie dat het niet tot de bevoegdheden behoort van de leiders van de Antwerpse joodse gemeenschap "om kandidaten voor te stellen of aanzet te geven tot het stemmen ten gunste van één of andere democratische partij of één of andere kandidaat".

De koepelorganisatie stelt wel "uitstekende contacten" te onderhouden "met alle democratische partijen" in Antwerpen. Over de heisa rond de intussen alweer ingetrokken kandidatuur van Berger en zijn weigering om vrouwen de hand te schudden, wil het FJO geen partij kiezen.

Persoonlijke overtuigingen toetsen

"Het is evident dat indien een persoon een publiek verkiesbaar mandaat wenst uit te oefenen, en zich bij een bepaalde partij wenst aan te sluiten, deze partij het recht heeft om de persoonlijke overtuigingen van de kandidaat te toetsen aan haar normen en waarden", klinkt het. "Anderzijds is het het democratisch recht van iedereen om zijn stem uit te brengen op de partij die zijn levenswijze en religieuze overtuiging garandeert en in ere houdt."

Het FJO wijst er nog op dat de vrijheid van godsdienst beschermd wordt door de grondwet en dat godsdienstige of niet-godsdienstige beleving de vrije keuze is van elk individu.