JONGCD&V snoeihard voor partijtop na verkiezingen

De jongerenafdeling van CD&V Oost-Vlaanderen heeft een snoeiharde analyse gemaakt van de verkiezingen. "De partij had geen verhaal. Het was te wollig en te weinig concreet", klinkt het in het document dat VTM NIEUWS kon inkijken.

De verkiezingen van 26 mei waren geen succes voor CD&V. De christendemocraten haalden in Vlaanderen nog 15,4 procent van de stemmen, een verlies van 5,1 procentpunt. De partij, die op minstens 20 procent had gehoopt, verloor in het Vlaams Parlement acht zetels en in de Kamer zes.

De Oost-Vlaamse jongerenafdeling van CD&V heeft zich over de verkiezingsnederlaag gebogen en er een analyse van gemaakt. Die is hard. Volgens de jongeren ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de partijtop. "Het is niet duidelijk wie het partijverhaal bepaalt", klinkt het. "De kopstukken waren weinig vernieuwend, we putten nog steeds uit de vijver van Leterme."

Loserpartij

Nog volgens de jongeren wordt CD&V daardoor geprecipieerd als een loserpartij. "CD&V moet haar verhaal herschrijven, herdefiniëren. Er moet een plan van aanpak zijn om het verhaal uit te werken", analyseren de jongeren nog.