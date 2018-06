Jong N-VA-voorzitter slaat mea culpa over tweet

Tomas Roggeman, de voorzitter van Jong N-VA, geeft toe dat hij een "domme" en "foute" tweet de wereld heeft ingestuurd over de honderden migranten die geblokkeerd zaten op de Middellandse Zee. "Return to sender", had Roggeman als commentaar geschreven bij een nieuwsbericht waarin stond dat zowel Italië als Malta de migranten niet wilde opvangen.

Het schip in kwestie, de Aquarius, pikte zaterdagnacht tijdens verschillende reddingsoperaties 629 migranten op. De hulporganisaties Artsen Zonder Grenzen en SOS Méditerranée wilden koers zetten naar Italië, maar kregen het deksel op de neus. Ook Malta wilde de Aquarius niet laten aanmeren.

Naar Valencia

Intussen liet de nieuwe Spaanse premier Pedro Sanchez weten dat het schip en zijn opvarenden "om humanitaire redenen" in Valencia ontvangen zullen worden. Jong N-VA-voorzitter Tomas Roggeman kwam vanmiddag in een kleine twitterstorm terecht met zijn commentaar. Dat hij zijn opmerking kleur gaf door er muzieknoten bij te plaatsen, deed hem geen goed.

Domme tweet

"Tweet van vanmorgen was dom. Havens sluiten is juiste keuze, maar had helemaal niet bedoeling om me vrolijk te maken over mensen in miserie", schreef hij even later. In een ander bericht gaf hij zijn "fout" toe. De oorspronkelijke tweet werd snel verwijderd.

(Meer onder tweet)



Tweet van vanmorgen was dom.

Havens sluiten is juiste keuze, maar had helemaal niet bedoeling om me vrolijk te maken over mensen in miserie. — Tomas Roggeman (@TRoggeman) 11 juni 2018

Reactie uit eigen partij

Niet alleen politieke tegenstanders, maar ook enkele N-VA'ers waren kritisch voor het bericht van Roggeman.

"Lacherig doen over de schrijnende toestand waarin diezelfde slachtoffers zich bevinden vind ik compleet ongepast", schreef Vlaams parlementslid Björn Anseeuw. "Pushbackbeleid is echt nodig. (...) Tegelijk is de situatie van die vele mensen 'op de sukkel' iets wat ons nooit vrolijk mag en zal maken", schreef zijn fractiegenoot Axel Ronse.