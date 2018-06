Jong N-VA-voorzitter over bootvluchtelingen: "Return to sender"

De jongerenvoorzitter van de N-VA, Tomas Roggeman, heeft op Twitter de wind van voren gekregen voor zijn commentaar bij het nieuwsbericht over de 629 migranten die momenteel vastzitten op een reddingsschip tussen Italië en Malta. ‘Return to sender’, postte Roggeman samen met twee muzieknoten, verwijzend naar het gelijknamige liedje van Elvis Presley.

Roggeman kreeg meteen veel kritiek te verwerken, en verwijderde zijn bericht ook. “Ik vond de kritiek in deze gepast, en daarom heb ik tweet verwijderd”, klonk het. Over het waarom van de post schreef hij: “Ik ben geen fan van mensensmokkel, dus als dat gestopt wordt vind ik dat een goede zaak.”

Een reddingsschip met daarop 629 migranten, onder hen meer dan 100 kinderen, 7 zwangere vrouwen en verschillende zieke en verzwakte mensen, vaart sinds zaterdagnacht rond op de Middellandse Zee. De migranten werden bij verschillende reddingsacties voor de Libische kust uit hun gammele bootjes en uit het water gered.

Thomas Roggeman, N-VA over een reddingsschip dat op zee ronddobbert, met 123 minderjarigen, elf baby’s en vier zwangere vrouwen. Maarten Boudry vindt de ontmenselijking een hersenspinsel uit academische hoofden. pic.twitter.com/o9ekRNulDw — Pascal Debruyne (@Pdbruyne) 11 juni 2018

Ontmenselijking

Het reddingsschip, de Aquarius, zette daarop koers naar Malta en Italië, maar is in geen van beide landen welkom. Malta verwees de opvarenden door naar Italië, maar de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini van de extreemrechtse Lega, houdt de havens gesloten. Ondertussen heeft Spanje wel aangeboden de haven van Valencia open te stellen.

Vorige week nog uitten meer dan 1.000 academici naar aanleiding van de zaak-Mawda in een open brief hun ongerustheid over “de tendens tot ontmenselijking van vluchtelingen en mensen zonder papieren”.

Roggeman zegt dat hij niet de bedoeling had te lachen met de bootvluchtelingen in kwestie. “Ik ben mij bewust dat dit niet de beste tweet was. Het was niet de meest verstandige keuze en ik zag dat snel in, daarom heb ik de post ook verwijderd. Ik vind het wel een goede zaak dat we er ondertussen blijkbaar wel in slagen de mensensmokkelaars af te blokken en een halt toe te roepen.”