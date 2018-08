John McCain (81): de luis in de pels van Trump

De Amerikaanse senator John Sidney McCain wordt op 29 augustus 1936 in Coco Solo geboren. Hij is afkomstig uit een militaire familie en start zelf ook een militaire carrière. Daarna wordt hij politiek actief voor de Republikeinse Partij en schopt het tot presidentskandidaat in 2008. Hij verliest echter van Barack Obama. Sinds de verkiezing van Donald Trump als Amerikaans president is McCain een van de velen die zich regelmatig openlijk uitspreekt tegen het beleid van zijn partijgenoot.

John McCain studeert af als luitenant-ter-zee bij de United States Naval Academy. Daarna wordt hij gevechtspiloot voor vliegdekschepen. Tijdens de Vietnamoorlog ontsnapt hij aan de dood bij een zware brand op het vliegdekschip USS Forrestal. Later wordt zijn vlucht neergeschoten en is hij vijf jaar lang krijgsgevangene. Dankzij de Vredesakkoorden in Parijs in 1973 wordt hij uiteindelijk vrijgelaten.

Republikein

Daarna start zijn politieke carrière. In 1982 wordt hij verkozen in het Huis van Afgevaardigden, voor de staat Arizona. In 1986 schopt hij het tot senator. Hoewel hij voor de Republikeinen opkomt, is McCain steeds een man met een eigen mening. Hij gaat regelmatig in tegen het partijstandpunt.

Presidentskandidaat

In 2000 stelt hij zich kandidaat als president, maar verliest de voorverkiezingen van George W. Bush, die ook effectief president wordt. In 2008 waagt hij een nieuwe kans, en wordt hij effectief aangeduid als kandidaat voor de Republikeinse Partij. McCain kiest de Alaskaanse gouverneur Sarah Palin als running mate, en moet uiteindelijk de duimen leggen voor de immens populaire Barack Obama.

In 2012 steunt McCain de kandidatuur voor het presidentschap van de Republikein Mitt Romney. Zelf verovert hij voor de vijfde maal een Senaatszetel voor de staat Arizona.

Trump

Vlak voor de verkiezing in 2016 trekt McCain zijn steun in voor Republikeins kandidaat Donald Trump. Na diens verkiezing steunt hij Trump als trouwe Republikein, ook al is hij één van de weinigen in het Congres die luid en duidelijk laat blijken niet altijd op één lijn te zitten met de president.

Gezondheid

McCain heeft een zwakke gezondheid, in 2000 wordt een gevaarlijk melanoom verwijderd. In juli 2017 moet hij een bloedprop onder zijn schedel laten verwijderen, dan wordt duidelijk dat hij een kwaadaardige hersentumor heeft. Voor de ingreep aan de bloedprop wordt een belangrijke stemming, namelijk die over het afschaffen van Obamacare, uitgesteld in de senaat.

Ondanks zijn zwakke gezondheid verliest McCain zijn vechtlust niet, en blijft hij tot het eind opkomen voor zijn mede-Amerikanen. Hij vecht ruim een jaar tegen zijn tumor, maar besluit eind augustus 2018 zijn behandeling stop te zetten.

John McCain laat een vrouw, Cindy, zeven kinderen en vier kleinkinderen achter.