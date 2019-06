Johan Sauwens wint verkiezingen in Bilzen, N-VA grote verliezer

Johan Sauwens van CD&V haalt z'n slag thuis in Bilzen. Hij had ervoor gezorgd dat de gemeenteraads- verkiezingen moesten overgedaan worden, en hij heeft die ook gewonnen. Z'n lokale partij blijft de grootste. De klappen vallen bij de N-VA, zij verliezen. Vlaams Belang gaat er twee zetels op vooruit ten opzichte van oktober. "Het harde beleid van N-VA en Open Vld is afgestraft", zegt Sauwens aan VTM NIEUWS.

De Raad van State heeft de verkiezingen in Bilzen van oktober vorig jaar ongeldig verklaard, en dus moesten de Bilzenaren vandaag opnieuw naar de stembus. Afgelopen week was de Limburgse gemeente dan ook opnieuw politiek strijdtoneel, want partijen hoopten er nog wat extra zetels binnen te halen.

Eerste reactie Johan Sauwens: “morgen begin ik gesprekken en halen we #Bilzen uit de jarenlange stilstand.” #VTMNieuws pic.twitter.com/Yg2oDY9e4u — Jan De Meulemeester (@JDeMeulemeester) June 16, 2019

Coalitie

In oktober won de lijst van Sauwens de verkiezingen en haalde twaalf zetels binnen. Toch belandde 'Trots op Bilzen' in de oppositie. Beter Bilzen (9 zetels), N-VA (6 zetels) en sp.a-lijst Bilzen Bruist (3 zetels) vormden er een bestuur.

Maar aan die coalitie lijkt vandaag al meteen een einde te komen, want zowel N-VA als Bilzen Bruist verliezen fors. N-VA zakt van 6 naar 3 zetels, Bilzen Bruist houdt er nog maar een over. Beter Bilzen gaat er nog een zetel op vooruit en Trots op Bilzen van Sauwens blijft met twaalf zetels de grootste. Groen blijft steken op een zetel.

"Als je die resultaten tegenover die van 2012 legt, gaat het bestuur er 17 procent op achteruit. Het harde beleid van N-VA en Open Vld is afgestraft. Wij stellen daar een menselijk beleid tegenover", zegt Sauwens nog. Hij begint morgen met de vorming van een nieuw bestuur.