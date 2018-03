Jinnih Beels trekt sp.a-lijst Antwerpen

Verrassing: niet Tom Meeuws, maar Jinnih Beels trekt sp.a-lijst in Antwerpen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft de partij zojuist bekendgemaakt. Meeuws staat op de tweede plaats. "Ik ben een verruimingskandidaat. Mijn hart klopt links, mijn parcours is er een van inclusie", zegt Beels.

Nadat Groen in januari besliste om het kartel tussen Groen en sp.a in Antwerpen, Samen, op te blazen, was er onduidelijkheid over de toekomst van Beels. De voormalige Mechelse politiecommissaris stond namelijk als onafhankelijke op de lijst. Ze zei toen ook als onafhankelijke in de politiek te blijven, maar op de lijst van sp.a. Ze ontkende altijd dat er haar toen een postje beloofd was.

Toen gingen er al stemmen op dat Beels de nieuwe lijsttrekker van de Antwerpse sp.a-lijst werd. “Ik ben hier op dit moment niet mee bezig”, zei Beels toen. “Zowel ik als de partij hebben een teleurstelling te verwerken. We moeten nu even tijd nemen en met verstand van zaken beslissen wat we gaan doen.”

Probleem Meeuws

De positie van Meeuws leek onhoudbaar geworden nadat hij enkele maanden geleden onder vuur was komen te liggen vanwege de omstandigheden van zijn vertrek als directeur bij De Lijn Antwerpen in 2015. In verschillende media doken verhalen op over financieel geknoei. Meeuws en De Lijn Antwerpen maakten destijds "in onderling overleg" een einde aan de samenwerking en willen tot op vandaag niet ingaan op de details daarvan.

Eind november was Meeuws ook al de gebeten hond toen bleek dat hij vanuit zijn job als consultant contacten onderhield met projectontwikkelaar Land Invest Group, terwijl uitgerekend Samen-partner Groen het stadsbestuur van burgemeester Bart De Wever (N-VA) te nauwe contacten met datzelfde bedrijf verweet. Meeuws had toen zelf ook al zwaar uitgehaald naar de "immocratie" die er in Antwerpen zou heersen onder het huidige stadsbestuur.

