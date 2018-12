Bij sp.a in Antwerpen hebben ze gisteravond twee en een half uur gediscussieerd over het feit of het nog zin heeft om verder te onderhandelen met Bart De Wever over samen besturen in Antwerpen. Na de beruchte Marrakech-campagne van N-VA op sociale media hadden sommige socialisten daar hun twijfels bij. Maar kopvrouw Jinnih Beels stapte na afloop zelfverzekerd buiten, met trouwens ook een duidelijke boodschap op haar t-shirt: rebels never stop.