Jean-Marie Dedecker eist excuses na uitspraken Juncker

Jean-Marie Dedecker heeft boos gereageerd op uitspraken van uittredend voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. Die had zich in een artikel in De Tijd en L'Echo negatief uitgelaten over de gastvrijheid aan de Belgische kust.

Juncker zei in het interview dat de tolerantie aan de Vlaamse kust tegenover Franstaligen almaar afneemt. Hij voegde eraan toe dat hij dan maar Duits spreekt. "Dat kan blijkbaar wel. Ik vind dat schandalig belachelijk. België zou het model kunnen zijn voor een geslaagd samenwonen. Helaas is dat nog niet het geval. Ik heb nog nooit een Belg ontmoet die trots is op zijn land."

De uitspraken van de Luxemburger werden slecht onthaald bij Bart Tommelein en vooral Jean-Marie Dedecker, burgemeesters van respectievelijk Oostende en Middelkerke. Die laatste reageerde furieus en eist excuses van Juncker.