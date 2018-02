Jan Vercammen (N-VA) stapt uit politiek

N-VA-Kamerlid Jan Vercammen gaat in 2019 niet meer voor een nieuw mandaat in het parlement. Dat zegt hij in De Standaard. Na Peter Dedecker en Renate Hufkens is hij al de derde N-VA'er in de Kamer die er de brui aan geeft.

De 48-jarige cardioloog uit Ieper kreeg in 2014 de derde plaats op de West-Vlaamse Kamerlijst voor N-VA. Hij trok naar het federaal parlement, maar zet na 2019 een punt achter zijn parlementaire avontuur.

Ieper

"Ik heb voor mezelf uitgemaakt dat ik in 2019 niet meer voor een nieuw parlementair mandaat ga", zegt hij in De Standaard. "Ik maak er wel nog een doel van om in Ieper lokaal sterk te scoren, maar ook daar zal ik geen mandaat meer opnemen."

Vercammen is zo al de derde N-VA'er in de Kamer die er de brui aan geeft. Renate Hufkens en Peter Dedecker lieten eerder al weten te passen voor een nieuw mandaat in het parlement.