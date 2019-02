Jan Penris (Vlaams Belang) trekt zich terug na 'trut-incident'

Jan Penris, Kamerlid voor Vlaam Belang, trekt zich tijdelijk terug uit de politiek na een incident in de Kamer gisteren. Dat bevestigt woordvoerder Klaas Slootmans aan VTM NIEUWS. Penris noemde Carina Van Cauter van Open Vld tot tweemaal toe een "trut". Kopstuk Filip Dewinter is formeel: "Jan Penris heeft een alcoholprobleem, en het is tijd dat er maatregelen worden genomen."

Het incident gebeurde buiten het oog van de camera, maar Penris was uiteindelijk toch genoodzaakt zijn excuses aan te bieden. PS-Kamerlid Nawal Ben Hamou kaartte het incident aan toen zij aan het woord kwam. “Een vrouw zo uitschelden, is compleet onaanvaardbaar”, klonk het verontwaardigd. Uiteindelijk eiste Patrick Dewael (Open Vld) dat Penris zijn excuses zou aanbieden.

Penris excuseerde zich, maar maakte meteen van de gelegenheid gebruik de situatie in Syrië aan te kaarten. “Ik weet wat wij hebben gezien in Syrië, hoe kindjes hun beentjes verliezen”, aldus Penris. “Ik nodig mevrouw Van Cauter zeker uit om eens mee te komen naar Syrië”, klonk het nog.

Dewinter

Toch blijft het incident nazinderen, en hangen er nu gevolgen aan vast. "Hij trekt zich nu gedurende een aantal weken terug om zich te laten behandelen. Dit is geen definitief afscheid van Jan Penris", zegt Dewinter.