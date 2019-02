Jan Briers komt op voor CD&V bij verkiezingen

Jan Briers, voormalige gouverneur van Oost-Vlaanderen, komt op voor de CD&V bij de verkiezingen. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

Briers wordt bij CD&V eerste opvolger op de Kamerlijst in Oost-Vlaanderen. De keuze voor CD&V is verrassend te noemen, omdat Briers gelinkt werd aan N-VA. In 2013 droeg de N-VA hem voor als gouverneur van Oost-Vlaanderen. Dat veroorzaakte heel wat controverse, omdat Briers als onafhankelijke geen partijkaart had. Op dat moment had Briers ook geen enkele politieke ervaring.

"Ik koester een bijzondere en hechte band met de anderhalf miljoen Oost-Vlamingen via de toen nog 65 en vandaag 60 burgemeesters. Als gouverneur vormde ik van 2013 tot 2018 een belangrijke schakel tussen de verschillende bestuursniveaus, steeds om strategische projecten waar élke burger goed bij vaart, tot een goed einde te brengen. Dit heel mooie traject wil ik graag verderzetten. Ik werkte de voorbije jaren ook nauw samen met minister De Crem op het vlak van veiligheid, het welzijn van onze mensen en ondernemen", zegt Jan Briers.