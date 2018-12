Jambon: “Wou dit werk tot goed einde brengen”

Jan Jambon (N-VA) was vanmiddag studiogast in de middaguitzending van VTM NIEUWS. Hij moet afscheid nemen van zijn post als minister van Binnenlandse Zaken. "Ik heb deze job met passie gedaan, en vind het jammer om afscheid te nemen", zegt Jambon. "Ik had dit werk tot een goed einde moeten brengen."

“Ik wil duidelijk zijn: wij zijn gisteren niet opgestapt”, zegt Jambon scherp. “We hebben gewacht tot het einde van de vergadering en zijn dan onmiddellijk naar het partijkwartier gegaan.”

Ontslag

“Wij zouden ontslag nemen als premier Charles Michel naar Marrakech zou vertrekken", verduidelijkt Jambon. "Dat heeft hij gedaan, waarna wij onze ontslagbrief ook verzonden hebben”, klinkt het vervolgens.

De N-VA kon het migratiepact van de Verenigde Naties niet goedkeuren. “Wij waren tegen het pact. Als we in New York tegen gestemd zouden hebben of ons onthouden hadden, zaten we nu niet in deze situatie”, zegt Jambon nog. “Voor ons is er bijvoorbeeld een duidelijke scheiding nodig tussen illegale en legale migratie.”

Dit akkoord was de druppel voor de N-VA. Er waren nog dossiers die tot onenigheid geleid hebben, maar het migratiepact kon de partij niet goedkeuren. “We hebben vier jaar goed en collegiaal gewerkt in de regering, maar over dit dossier kon er geen akkoord bereikt worden.”

Pieter De Crem

De opvolger van Jambon wordt naar alle waarschijnlijkheid Pieter De Crem (CD&V). Jambon benadrukt dat hij hem duidelijk zal inlichten over de lopende dossiers. “Ik zal zorgen voor een propere overdracht”, klinkt het.

Ik heb de job met passie gedaan, natuurlijk is het spijtig dat ik afscheid moet nemen”, zegt Jambon nog. “Maar als de regering zich in New York onthouden had, was dit niet gebeurd. Ik had dit werk tot een goed einde moeten brengen.”

Burgemeester Brasschaat

Jambon keert nu terug naar de Kamer en wordt opnieuw burgemeester van Brasschaat. Of Jambon nu voor de post van Vlaams minister-president zal gaan, is niet duidelijk. “Daar ben ik nog niet mee bezig. Ik word nu een actief kamerlid”, zo sluit hij af.

