Jambon wordt minister-president, niét De Wever

Bart De Wever heeft de knoop doorgehakt: N-VA gaat in zee met CD&V en Open Vld en waagt zich dus aan een tweede Zweedse avontuur. Dat blijkt toch uit indiscreties bij meerdere partijen. Aan het hoofd van die regering staat niet Bart De Wever, wel Jan Jambon.

Zonder ongelukken beginnen maandag na de partijbureaus van Open Vld en CD&V de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse regering met CD&V en Open Vld. Zweeds-bis dus, en geen Bourgondische coalitie met N-VA, sp.a en Open Vld. Hoewel centrumrechts de meest coherente en comfortabele coalitie is, is die regering geen evidente optie voor N-VA. De partijen van de regering-Bourgeois verloren flink wat kiezers op 26 mei. Zweeds kreeg de stempel van kibbelkabinet en de partijen betaalden daarvoor de prijs. Volgens N-VA is dat de schuld van CD&V en de appetijt om met de christendemocraten te besturen, is klein. Vlaams Belang rukte op tot tweede partij en vooral Theo Francken drong aan om een coalitie met het VB grondig te verkennen.

De Vlaamse formatie heeft ook invloed op de federale formatie. Aangezien daar een paars-gele piste wordt onderzocht, zijn de federale informateurs voorstander van paars-geel in Vlaanderen. Maar die samenstelling is te krap om met gerust gemoed te kunnen besturen. Vraag was ook: wie leidt die regering: Bart De Wever, of - zoals achter de schermen altijd al was voorzien - Jan Jambon? Volgens onze informatie blijkt het dan toch de laatste te zijn