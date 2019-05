Jambon: “Voorstel Di Rupo getuigt van wereldvreemdheid"

Jan Jambon (N-VA) is niet opgezet met het voorstel van voormalig premier Di Rupo om een federale regering zonder N-VA te vormen. "Hij heeft niet goed begrepen wat er zondag in Vlaanderen is gebeurd", zegt hij aan VTM NIEUWS.

"Er is zondag een zeer Vlaamse stem uitgebracht. En om dan het noordelijke landsgedeelte dat het zuidelijke gedeelte financiert, in de minderheid te zetten om een federale regering te maken. Dat staat zo ver van de politieke realiteit, dat het getuigt van enige wereldvreemdheid", aldus de kandidaat-premier voor N-VA.

(Lees verder onder de grafiek)

Vlaamse meerderheid

Di Rupo stelde gisteren eigenlijk voor om een federale regering te vormen met volgende partijen. PS en sp.a, Ecolo en Groen, MR en Open Vld en CD&V en cdH. Samen goed voor 93 van de 150 zetels in het parlement. Een comfortabele meerderheid, maar de vier Vlaamse partijen vertegenwoordigen er maar 41 van de 89 Vlaamse zitjes, een minderheid dus.

