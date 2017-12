Jambon verdedigt Francken: "Zijn geen robots"

Vicepremier Jan Jambon (N-VA) neemt het op voor zijn partijgenoot Theo Francken, nadat die afgelopen week in de problemen was gekomen. "Francken is vaak de kop van Jut, hij wordt belaagd door mensen. We blijven allemaal mensen", zegt hij in de studio van VTM NIEUWS.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kwam afgelopen week in een lastig parket na enkele getuigenissen van door ons land gerepatrieerde Soedanezen. Die getuigden dat ze bij aankomst in hun thuisland onmiddellijk werden opgepakt en gefolterd. Francken zei toen dat er een onderzoek zou gestart worden en dat er sowieso geen vluchten meer gepland stonden de komende weken.

Later deze week gaf hij toe dat er eigenlijk wél nog een vlucht gepland stond en dat hij daar niet van op de hoogte was toen hij communiceerde. Hij liet de vlucht onmiddellijk schrappen. Vrijdagavond moest Francken 's avonds nog uitleg geven in de commissie Binnenlandse Zaken.

Maar ook de bitse uithaal van Francken naar de premier viel niet in goede aarde. "Ik heb dat onderzoek bevolen, niemand anders”, zei hij voor de camera van VTM NIEUWS, waar hij de uitspraken van Michel "absurd" noemde. "Theo heeft zich ook verontschuldigd. Hij is vaak de kop van Jut, hij wordt belaagd door mensen. We blijven allemaal mensen."

Premier voorgelogen?

Dat Francken de premier bewust zou voorgelogen hebben, zoals CD&V-parlementslid Nahima Lanjri beweert, is volgens Jambon niet waar. "Hij heeft het niet aan de eerste minister gezegd, die de volgende dag in het parlement heeft gezegd dat er geen vluchten gepland waren", zegt Jambon. "Maar op dat moment waren er ook geen vluchten meer gepland." De minister voegt eraan toe dat dat in de praktijk niet zou veranderd hebben.

Regeringscrisis?

Vanuit alle hoeken kwam er kritiek op de staatssecretaris. Gewezen minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open Vld) vindt zelfs dat Francken moet opstappen. "Hij kan niet langer staatssecretaris blijven. Hij is daar politiek, ideologisch en menselijk ongeschikt voor."

“U heeft de premier voorgelogen en misschien uw partijgenoten ook dingen laten zeggen die niet juist waren”, sneerde CD&V-parlementslid Lanjri in de Kamer.

Voor Jambon is dat geen reden om te denken dat er een regeringscrisis is door de Soedanrel. "De oppositie klopt het op en mevrouw Lanjri laat zich daarin meeslepen", zegt de vicepremier. "Ik heb ondertussen begrepen dat CD&V daar geen crisis in de regering over wil veroorzaken."

Steun van partij

Jambon vindt niet dat de positie van de staatssecretaris in gedrang komt. "Hij heeft de volle steun van de partij, meer dan ooit. Tussen de coalitiepartners is het uitgepraat en gaan we het beleid dat hij voert verder voeren, gedragen door de hele regering."

