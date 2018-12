Jambon: "Val van regering vermijden, maar pact is problematisch"

Vicepremier Jan Jambon (N-VA) zegt dat zijn partij wil vermijden dat de regering valt over het Migratiepact van de Verenigde Naties. "We sturen natuurlijk niet aan op de val van de regering", zegt hij aan VTM NIEUWS. "Het pact zélf is problematisch voor ons", voegt de minister daaraan toe.

De verdeeldheid over het Migratiepact houdt de federale regering nu al enkele weken bezig en de val van de regering lijkt niet veraf. De MR van premier Charles Michel, Open Vld en CD&V willen het VN-pact ondertekenen, alleen de N-VA blijft dwars liggen.

Maar een val van de regering wil de N-VA vermijden. Het probleem van het Migratiepact is volgens Jambon niet op te lossen met een bijkomende nota. "Het pact zélf is problematisch voor ons."

"In de regering is het zo dat als je aan besluitvorming doet je met vier moet zijn", zegt Jambon aan VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert. "Ik stel vast dat we niet met vier zijn om naar Marrakesh te gaan. Ik kan honderd dossier opnoemen waarvan drie van de vier partijen akkoord zijn en die er toch niet door geraken. Zo gaat dat in een regering, maar we zijn aan het zoeken naar oplossingen omdat we de regering niet willen laten vallen."