Jambon: "Stroomplan als voorbeeld voor heel het land"

Het Kanaalplan en het Stroomplan moeten een voorbeeld worden voor de rest van het land. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gezegd in ‘De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters’, het online debatprogramma van VTM NIEUWS. "Samenwerking moet de sleutel zijn", zegt hij.

Jambon en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) riepen vorige maand in Antwerpen het Stroomplan in het leven. Er komt te veel drugs via de Antwerpse haven ons land binnen. De lokale en federale politie, het parket, de douane en de sociale inspectie slaan daarvoor de handen in elkaar en zitten er zelfs letterlijk onder een dak.

Samenwerking is sleutel

Die samenwerking van de diensten zou volgens Jambon overal in het land moeten kunnen. "Het oplossen van zware criminaliteit is als het leggen van een puzzel", zegt Jambon. "Het kan zijn dat een iemand een heel klein deeltje heeft van de puzzel heeft, die wel tot de oplossing kan leiden. Daarom is het belangrijk om die dingen samen te brengen", legt hij uit.

"Dat klinkt misschien evident, maar het veiligheidslandschap in dit land is altijd opgebouwd uit afgescheiden diensten, maar nu is duidelijk dat die samenwerking de sleutel is", gaat Jambon verder.

Kanaalplan

Ook bij het Kanaalplan in Brussel, dat na de aanslagen in Parijs werd opgestart, ligt de nadruk op die samenwerking van de verschillende diensten. Als het over terreurbestrijding gaat, zijn daar goede lessen uit getrokken. Voor hem duidelijk: de diensten moeten óveral samenwerken.

"Die geïntegreerde werking, waarbij we de tussenschotten tussen gerechtelijke en bestuurlijke diensten deels weghalen, zal denk ik het politiemodel van de toekomst worden." Een termijn heeft hij daar nog niet opgeplakt.

