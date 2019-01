België is één knoeiboel en enkel confederalisme kan de Vlamingen het bestuur geven waar ze om vragen. Met die boodschap gaat de N-VA naar de verkiezingen van mei. Deze voormiddag trapten de partijtoppers in Antwerpen de inhoudelijke campagne van N-VA af met een congres over confederalisme. Dat werd ingeleid door voormalig vicepremier Jan Jambon, die zegt dat hij vier jaar lang als minister heeft gemerkt hoe België niet werkt.