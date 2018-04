ISLAM-kopstuk weigert vrouw in ogen te kijken

Het kopstuk van de partij Islam zorgt opnieuw voor ophef. Tijdens een politiek debat op RTL-TVI weigerde Redouane Ahrouch resoluut journaliste Emmanuelle Praet in de ogen te kijken. “Ik voelde me vernederd”, klonk het uit haar mond. Ook de aanwezige N-VA-politica Darya Safai kon haar onbegrip niet onder stoelen of banken steken.

De toon werd al gezet vóór de uitzending. Ahrouch wilde zich niet laten schminken door een vrouw en vertikte het om zijn verbale opponenten te begroeten. De discussie aan tafel draaide nadien rond de veelbesproken handdruk.

Veel constructiefs kwam er echter niet uit voort. “Is er een wet die verplicht om iemand de hand te schudden? Nee toch? Ik heb respect, daarom hoef ik nog niet iemand aan te raken”, oordeelde de man.

Toen Praet expliciet vroeg om haar aan te kijken, weigerde Ahrouch dat te doen. “Ik luister naar haar, dat volstaat.”

“Gechoqueerd”

“Ik voelde me gechoqueerd en beledigd door zijn gedrag”, liet Praet achteraf weten. “Het is vernederend om zoiets mee te maken, alsof je echt niets betekent. En het ergste van al: volgens mij speelde hij geen spelletje, hij meent dat.”

“Het verbaast me dat een debat herleid wordt tot een simpele handdruk of oogcontact”, reageerde Islam-voorzitter Abdelhay Bakkali Tahiri. “We leven toch in een democratie? De vrijheid van meningsuiting moet gerespecteerd worden. Intussen gaat het niet over de kern van de zaak en dat vind ik jammer. Enkel focussen op iemands gedrag is een zuivere provocatie. We zitten daar niet om handen te schudden of iemand in de ogen te kijken, maar om een debat te voeren.”

Mannen en vrouwen apart

Ahrouch kwam eerder al in opspraak omdat zijn partij mannen en vrouwen wil scheiden op het openbaar vervoer. “Ons voorstel heeft niets met religie te maken”, klonk het toen hij het idee lanceerde. “Als buschauffeur heb ik gewoon al te vaak gezien hoe mannen vrouwen lastigvallen op het openbaar vervoer.”