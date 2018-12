In Antwerpen kan de opmerkelijke coalitie van Bart De Wever en de socialisten van start gaan. De leden van zowel de NVA, de s.pa als de Open Vld hebben vanmiddag het bestuursakkoord goedgekeurd. Bij de Antwerpse socialisten verliep dat niet zonder slag of stoot. Er was flink wat tegenkanting tegen een samenwerking met De Wever, maar uiteindelijk ging het licht toch op groen. Herbekijk hier het integrale studiogesprek met Jinnih Beels (sp.a) in de studio's van VTM NIEUWS.