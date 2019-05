Integraal: Herbekijk hier het 'Snackdebat'

Gisteren lanceerden WAT WAT, VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws De Stem van de Jeugd: een stemtest op maat van jongeren. De stemtest is een afgeleide van De Stem Van Vlaanderen. Via 20 stellingen en 20 korte video’s voor en door jongeren kom je te weten welke politicus bij je past. 7 politici beantwoordden gisteren de vragen van jongen in het 'Snackdebat.'

Met deze samenwerking willen jongereninformatiemerk WAT WAT en de mediapartners expliciet inzetten op het informeren van jongeren over politiek.

7 politici gingen in debat met vijf jongeren. Aan de hand van verschillende thema's probeerden Sammy Mahdi (CD&V), Jos D'Haese (PVDA), Imade Annouri (Groen), Melissa Depraetere (sp.a), Zuhal Demir (N-VA), Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) en Bart Somers (Open Vld) de aanwezige jongeren warm te maken voor politiek.