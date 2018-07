"Incidenten gevolg van geslaagde war on drugs"

Afgelopen nacht werd er in Antwerpen opnieuw een aanslag gepleegd met een handgranaat. Het is al het derde incident dit jaar. Volgens Antwerps burgemeester De Wever (N-VA) is dat allemaal het gevolg van de strijd tegen drugs, maar de oppositie ontkent dat. “De war on drugs heeft duidelijk gefaald”, zegt Jinnih Beels, lijsttrekker van sp.a in Antwerpen.

Afgelopen nacht werd er in Antwerpen opnieuw een aanslag gepleegd met een granaat. Het doelwit dit keer was een Turkse pitazaak in de Stuivenbergwijk. Het is al het derde incident dit jaar, ook al werd er begin dit jaar nog een grote taskforce opgericht om drugsbendes aan te pakken.

Maar volgens De Wever zijn de incidenten een typisch fenomeen. De drugsfamilies en bendes staan onder druk als gevolg van de war on drugs, zegt hij. “Dit is niet zo atypisch. Dit soort groepen gaat niet naar de rechtbank als ze in conflict geraken, maar regelen hun zaken op een andere manier”, zegt De Wever.

(Lees verder onder video)

Oppositie

Maar volgens de oppositie is dat een goedkoop excuus. “Dit toont denk ik heel duidelijk aan dat de war on drugs heeft gefaald”, zegt Beels (sp.a). “Ze zijn erin geslaagd om de voorbije vijf jaar de kleine garnalen van de straat te plukken, maar die kleine netten zijn niet bestemd voor de grote haaien. Dat is juist het punt. Ze hebben alles schoongeveegd. Alles is achter de voorgevel beland, maar ondertussen konden de grote jongens verder doen met wat ze bezig waren.”

(Lees verder onder video)

Ook daar is De Wever het niet mee eens. “We moeten de drugshandel aanpakken. Dat doen we door eerst de dealers aan te pakken en dan in kaart te brengen wie er achter die dealers zit. Dat gebeurt uiteraard in samenspraak met het gerecht en de fiscus. Dat is iets wat men veel te lang heeft nagelaten”, zegt De Wever nog.

Lees ook: Opnieuw aanslag met granaat in Antwerpen