Meteen na de aankondiging dat hij een gooi doet naar het Vlaams minister-presidentschap, rees de vraag of dit een meesterzet is van N-VA-voorzitter Bart De Wever, of hij aan kiezersbedrog doet.

“Ik zal Antwerpen nooit vergeten, dat draag ik in mijn hart, ook de Antwerpse regio en de haven en de industrie. Ik kan maar hopen dat die mensen die mij gekozen hebben in Antwerpen morgen Di Rupo II in het zadel willen zien.”

Theo Francken trekt federale lijst

Als De Wever Vlaams minister-president wordt is hij ook voorzitter af. Ruimt hij de baan ten voordele van Theo Francken?

“Ik kan u niet antwoorden op die vraag, niet omdat ik het niet wil, maar omdat ik het niet kan. Ik heb in mijn andere functies nog geen beslissingen genomen. Theo zal een federale lijst trekken, en ik zou die zo snel mogelijk op post willen om het migratiebeleid te keren.