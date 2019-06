IJsverkoper voelt zich gebruikt door Dries Van Langenhove

Op Twitter circuleert een filmpje waarin een boze ijsjesverkoper, Dirk Lambrechts, van jetje geeft tegen Dries Van Langenhove. De video is een reactie op een post van het kersverse Kamerlid voor Vlaams Belang, die volgens de ijsjesverkoper leugens over hem heeft verkocht.

Van Langenhove publiceerde dit weekend een foto van zichzelf en een aantal sympathisanten aan de ijskar van Dirk in Borgerhout met als onderschrift: “Een ijsjesverkoper uit Antwerpen werd dagenlang lastiggevallen door kansenparels (extreemrechts jargon voor allochtonen met een uitkering, red). Wij gingen de man een hart onder de riem steken. Soms is actievoeren voor Vlaanderen gewoon ijsjes eten.” Daarop verscheen een filmpje op de Twitteraccount van een andere klant, waarin de ijsjesverkoper zich erg boos maakt en zegt dat men “niks moet geloven” van de boodschap van Van Langenhove.

Den Dirk is van ons

De aanleiding ligt vermoedelijk bij de zoon van Dirk, die ook ijsjes verkoopt in Borgerhout. Die betuigde op Facebook sympathie voor Vlaams Belang en dat viel de voorbije dagen niet in goede aarde bij het cliënteel van vader en zoon. Volgens Van Langenhove is de video geen aanval tegen zijn persoon maar werd de ijsventer opnieuw geïntimideerd: “Het zoveelste bewijs van de onleefbare situatie voor de weinige Vlamingen die overblijven in de ‘diverse buurten’ van onze grootsteden.” In een tweede video is een ontspannen ijsventer te zien met twee allochtone Borgerhoutenaars die ‘Den Dirk is van ons, olé olé’ zingen. De man zelf wilde niet reageren, om de zaak niet verder op de spits te drijven.