Huiszoeking bij Tom Meeuws

Er is momenteel een huiszoeking aan de gang bij het Antwerpse sp.a-kopstuk Tom Meeuws. Dat vernam De Morgen uit meerdere bronnen en wordt bevestigd door sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels. Het Antwerps parket wil niet reageren in het belang van het onderzoek.

Eind maart werd bekend dat het parket van Antwerpen een gerechtelijk onderzoek is gestart naar mogelijk geknoei met facturen in de periode dat Meeuws directeur bij De Lijn was. De huiszoeking, bij Meeuws thuis in de wijk Seefhoek, kadert in dat onderzoek.

“Deze actie maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek”, reageert Jinnih Beels, de lijsttrekker van sp.a Antwerpen aan De Morgen. “Ik behoud het volste vertrouwen in Tom Meeuws.” Meeuws staat momenteel op de tweede plaats van de socialistische lijst in ’t Stad.

Net vandaag stelt de sp.a een nieuw ‘wit konijn’ voor voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Vanmorgen raakte bekend dat ATV-journalist Karl Apers op de lijst van de socialisten zal staan.

