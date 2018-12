Houdt Michel extra ministerraad of niet?

Vanavond zou de extra ministerraad op de agenda over het migratiepact van de Verenigde Naties staan. Daar heeft de N-VA gisteren uitdrukkelijk om gevraagd. Ondertussen blijven de gesprekken van premier Michel doorgaan.

Vanmorgen zei N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever nog dat hij een onthouding wil op de stemming over het pact, nu maandag in Marrakech. Over die reactie zijn de andere partijen misnoegd. “Ze vinden het niet kunnen dat hij deze oproep doet terwijl Michel in alle discretie gesprekken voert", zegt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken. Premier Michel houdt sinds gisteren bilaterale gesprekken met verschillende ministers.

De laatste weken is er al heel wat te doen binnen de regering rond het VN-migratiepact. N-VA weigert het pact goed te keuren. Aanvankelijk had de partij nochtans geen bezwaar. “Ik weet dat we te laat de rode kaart getrokken hebben. Daarom vraag ik ook geen tegenstem, maar een onthouding. Dan zijn we niet gebonden aan het pact”, zegt De Wever nog.

Als de ministerraad doorgaat, is het bovendien nog onzeker waar die zal plaatsvinden. Momenteel trekken tal van 'gele hesjes' door Brussel, waardoor de ambtswoning in de Wetstraat geen optie meer lijkt te zijn.

