Homans: "vroegere relatie met Meeuws niet relevant"

Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans betreurt "uitermate" dat een journalist van Knack haar stukgelopen relatie met Antwerps sp.a-kopstuk Tom Meeuws op de straatstenen heeft gegooid. Volgens de N-VA-minister heeft haar vroegere relatie met Meeuws "geen enkele politieke relevantie".

Knack publiceerde vandaag een artikel onder de titel "Waarom de N-VA Tom Meeuws 'kapot' wil". Het weekblad verwijst daarin naar de relatie tussen Homans en Meeuws die liep van half 2013 tot 2015 en ziet een link met de aanvallen op de Antwerpse sp.a'er.

Homans is echter 'not amused'. "Ik betreur uitermate dat een journalist elementen uit mijn privéleven van bijna vier jaar geleden vermengt met een lopende politieke discussie", stelt ze in een reactie aan Belga. "Tot op heden respecteerde de pers het privéleven van politici zolang er geen politieke relevantie is. Net zoals jaren geleden, heeft ook vandaag mijn vroegere relatie met Tom Meeuws geen enkele politieke relevantie. En dus is er ook geen enkele aanleiding of verantwoording om mijn privéleven op straat te gooien."

