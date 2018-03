Hoe kwam onderzoek aan het licht?

Het Antwerpse gerecht voert een strafrechtelijk onderzoek naar Tom Meeuws, de voorzitter van sp.a Antwerpen. Dat nieuws kwam aan het licht nadat VTM NIEUWS-journalist Ken Van Beversluys facturen tussen De Lijn Antwerpen en cultuurhuis De Roma had opgevraagd. Gisteren kreeg hij te horen dat hij geen toegang krijgt tot die documenten omdat “er een strafrechtelijk onderzoek” loopt, en dat nét op de dag dat sp.a Antwerpen haar lijst voorstelde.

Tom Meeuws kwam begin dit jaar in opspraak na berichten over mogelijk financieel geknoei tijdens zijn periode als directeur bij De Lijn Antwerpen. Hij zou in 2015 een factuur van 664.000 euro hebben goedgekeurd voor cultuurhuis De Roma, zodat zij een groot openingsfeest konden organiseren. Hij zou die wel in verschillende facturen hebben opgesplitst om zo geen toestemming te moeten vragen aan de Raad van Bestuur.

VTM NIEUWS-journalist Ken Van Beversluys vroeg alle facturen en contracten die gesloten werden tussen De Lijn Antwerpen en De Roma op van tijdens de periode dat Tom Meeuws aan het roer stond bij de vervoersmaatschappij in Antwerpen. Hij kreeg er uiteindelijk geen toegang toe, ook niet nadat hij beroep tegen de beslissing had aangetekend.

Onderzoek opgestart De Lijn moest wél motiveren waarom ze de facturen niet vrijgaf. Hun antwoord? De documenten kunnen niet openbaar gemaakt worden "omdat de in dit dossier opgevraagde documenten (afgesloten contracten en betaalde facturen door De Lijn) het voorwerp uitmaken van een strafrechtelijk onderzoek. Dat er immers door De Lijn aangifte werd gedaan bij het Parket te Antwerpen, waarna door het Parket werd beslist om een onderzoek op te starten.”

Tegen wie klacht werd ingediend en de specifieke reden waarom werden niet vermeld, maar na verder onderzoek van VTM NIEUWS bleek dat het wel degelijk om een gerechtelijk onderzoek naar Tom Meeuws gaat. Ongelukkig toeval voor Meeuws: precies op die dag maakte sp.a Antwerpen haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend.

Meerdere onderdelen

Het onderzoek naar Meeuws gaat wel verder dan het opknippen van de facturen. Dat bevestigt Marc Descheemaecker, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Lijn. “De twee hoofdingen die juristen mij aangeven, zijn het mogelijk oneigenlijk gebruik van vennootschapsgoederen en het niet respecteren van de wetgeving op overheidsopdrachten”, zegt hij in een interview met VTM NIEUWS. Noch Descheemaecker, noch het parket, willen daar voorlopig meer details over kwijt.

Tom Meeuws zelf zegt niet op de hoogte te zijn van het onderzoek. "Ik ben niet op de hoogte van het gerechtelijk onderzoek. Ik heb geen contact met meneer Descheemaecker, al lang niet meer”, klinkt het.

Bekijk ook: