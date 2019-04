Hilde Crevits officieel kandidaat Vlaams minister-president

CD&V heeft op zijn verkiezingscongres in Genk Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits naar voren geschoven als kandidaat om Geert Bourgeois (N-VA) op te volgen als Vlaams minister-president.

Het voorstel om Crevits naar voren te schuiven, lekte vrijdag al uit, maar is nu ook officieel bekendgemaakt op het congres van de christendemocraten in Genk. Als Hilde Crevits echt minister-president kan worden, is ze meteen de eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen.

Crevits is Vlaams lijsttrekker in West-Vlaanderen en kan dus enkel in haar kieskring stemmen halen, zoals Bart De Wever dat bijvoorbeeld ook enkel in Antwerpen kan. Naast Crevits is N-VA-voorzitter Bart De Wever voorlopig dan ook de enige andere expliciete kandidaat voor de volgende Vlaamse regering. “Crevits is een hele sterke collega, die ik zeer waardeer”, zei De Wever gisteren. “Ik heb ze heel graag, menselijk, en het is ook een heel sterke politica. Wij hebben altijd uitstekend kunnen samenwerken. Ze is meer een concullega dan echte concurrent. CD&V maakt tactisch een logische keuze in de campagne door haar naar voor te schuiven.”

Pensioengarantie

CD&V schoof deze middag ook een 'pensioengarantie' naar voren. "Wij vinden dat iedereen na een leven hard werken zeker 1.500 euro pensioen moet krijgen voor zijn oude dag", aldus Crevits. Het gaat niet om een verhoging van de wettelijke minimumpensioenen tot 1.500 euro, zoals sommige andere partijen voorstellen, maar om een combinatie van de wettelijke pensioenen en een veralgemeend aanvullend pensioen via de werkgever. Op die manier moet elke Vlaming na een volledige loopbaan recht hebben op een totaalpensioen van minstens 1.500 euro. Crevits benadrukte daarnaast ook dat we "onze handen af moeten houden van de index" en dat er dringend geïnvesteerd moet worden in het aanleggen van 3.500 kilometer extra fietspaden.