Het standpunt: Moeten gevangenen hun straf altijd volledig uitzitten?

In de online reeks ‘Het standpunt’ vandaag een bijzonder actuele kwestie: Justitie. Op de vraag of gevangenen hun straf altijd volledig moeten uitzitten, valt het op hoe verdeeld het spectrum is tussen ‘helemaal niet akkoord’ en ‘helemaal akkoord’, al nuanceren alle zeven partijvoorzitters meteen hun stelling.

Wordt Justitie een actueel thema na de moord op de 23-jarige studente Julie Van Espen en de vraag of verdachte Steve B. op vrije voeten had mogen rondlopen? Vandaag debatteren de partijvoorzitters in elk geval over het thema in ‘Het standpunt’. De aflevering is voor alle duidelijkheid voor de verdwijning en de moord op Julie opgenomen.

Meteen valt op dat de partijvoorzitters zich van links naar rechts verspreiden. Peter Mertens (PVDA) en Meyrem Almaci(Groen) zijn niet akkoord met de stelling. “We moeten mensen het zicht geven op re-integratie in de samenleving”, zegt Almaci, al benadrukt ze dat er een groot verschil is naargelang het vergrijp. Een argument waar Mertens zich bij aansluit: “Als het gaat over zware fysische vergrijpen, moeten de straffen absoluut worden uitgevoerd.”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken staat aan het andere uiterste van het spectrum. “Wij zijn een partij van law-and-order. Ook kleine straffen moeten effectief uitgevoerd worden. Desnoods moeten we gevangenissen bijbouwen of een gevangenisboot laten komen.”

Voor Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten moeten het principe en de uitzondering opnieuw worden omgekeerd. “Als je gestraft wordt, moet je die straf uitzitten, punt aan de lijn. Pas dan kan je gaan kijken naar uitzonderingen.” Iets waar Wouter Beke (CD&V) zich bij aansluit: “Wie een voorbeeldgedrag heeft, kan met het oog op integratie iets vroeger vrijkomen.”

Ook John Crombez (sp.a) pleit ervoor om “echt gevaarlijke mensen continu op te volgen”. “Voor alle duidelijkheid: dat Dutroux nooit mag vrijkomen, vind ik evident.”

N-VA-voorzitter Bart De Wever wijst op het gevoel van straffeloosheid als “een van de grootste redenen dat mensen zich afkeren van het politieke systeem”. “In mijn ervaring als burgemeester, straffeloosheid is het ergste wat er is. (...) De mensen mogen het recht niet in eigen handen nemen. Ze moeten erop vertrouwen dat rechtvaardigheid geschiedt, dat straffen die worden gegeven, worden opgenomen. Daar zijn we nog ver van de realiteit zoals die zou moeten zijn.”