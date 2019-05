Het standpunt: Laagste pensioenen verhogen door hoogste te verlagen

In aflevering vijf van de online reeks ‘Het Standpunt’ van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws nemen de zeven Vlaamse partijvoorzitters vandaag stelling in over een financiële kwestie: moeten we de laagste pensioenen verhogen door de hoogste pensioenen te verlagen?

Alleen Gwendolyn Rutten en Wouter Beke zijn eerder niet akkoord. Peter Mertens (PVDA) ziet die maatregel dan weer wel helemaal zitten. “Maar er blijft ook een herfinanciering van de sociale zekerheid nodig. Het gemiddelde pensioen voor een vrouw in onze samenleving bedraagt 880 euro. Probeer daar eens een appartement mee te huren, dan schiet er nauwelijks 300 euro over. De pensioenen moeten omhoog naar 1.500 euro netto voor iedereen.”

“Het is eigenlijk simpel”, stelt Rutten (Open Vld). “Voor een pensioen heb je gewerkt. Het gaat dus over verworven rechten. Achteraf kan je dan niet zeggen dat het maar om te lachen was en dat we er een stuk van terugnemen.”

John Crombez (sp.a) pleit voor een langere loopbaan. “42 jaar zou het ijkpunt moeten zijn. Er moet een bijdrage komen van de hoogste pensioenen, maar tegelijk vragen we dat de rusthuisprijzen naar beneden gaan. In vier jaar tijd zijn rusthuizen in Vlaanderen 220 euro per maand duurder geworden en dat is onaanvaardbaar.”

“De allerhoogste pensioenen? Dan spreken we over 6.000 euro. Dat is niet meer rechtvaardig”, besluit Tom Van Grieken (Vlaams Belang). Het standpunt van de andere partijvoorzitters vindt u in het filmpje terug.