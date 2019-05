Het Standpunt: "Bevoegdheden als klimaat en mobiliteit moeten naar Belgisch niveau"

Vandaag is het de zeventiende mars voor het klimaat van Youth for Climate. De roep om een doortastend klimaatbeleid klinkt steeds luider bij de manifestanten. “Moeten bevoegdheden zoals klimaat of mobiliteit terug naar het Belgisch niveau?” Die vraag krijgen de zeven Vlaamse partijvoorzitters vandaag voorgeschoteld in Het standpunt, de online reeks van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws.

(Kijk verder onder de video)

Open Vld, sp.a, Groen en PVDA zijn voorstanders om bevoegdheden als klimaat en mobiliteit terug op Belgisch niveau te brengen. Vlaams Belang, N-VA en CD&V gaan niet akkoord. “Bepaalde dingen zouden kunnen op schaalvergroting, maar of nu de Belgische schaal zo veel groter is om klimaatproblemen aan te pakken... Dat is een loopje nemen met de realiteit”, aldus Tom Van Grieken.

Ook volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever biedt België geen schaalvoordeel. “Als u schaalvoordelen zoekt, zoek die dan in een Europese samenwerking”, zegt De Wever. “Er zijn geen unitaire partijen buiten de communisten. Alle andere partijen zijn gesplitst en hebben verschillende programma’s. Dus laat ons de bevoegdheden concentreren waar je ze nog kan uitoefenen.”

CD&V-voorzitter Wouter Beke bevindt zich in het gezelschap van De Wever en Van Grieken. Hij wil dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, “maar dat betekent niet dat je alles terug op dat Belgisch niveau moet brengen”.

Hervorming

Peter Mertens, die met PTB/PVDA als één Belgische partij naar de verkiezingen gaat, zegt resoluut ‘ja’. “Vier ministers van Mobiliteit en toch allemaal in de file staan, dat is geen optie. Je moet naar de federale schaal gaan om mobiliteit en klimaat aan te pakken”, klinkt het.

Anders dan Mertens bevindt sp.a-voorzitter John Crombez zich niet op het uiterste van de lijn. “Klimaat en mobiliteit zijn twee bevoegdheden waar we echt grote hervormingen nodig hebben. Onze files zijn de voorbije jaren naar nieuwe piekniveaus gegaan”, aldus Crombez die erop wijst dat “niet de structuur, maar wel de oplossingen voor die problemen het belangrijkste zijn”.

Meyrem Almaci van Groen benadrukt dat er nood is aan één minister van Klimaat. “Wat je ziet is dat we de afgelopen jaren tien minister van Klimaat en Energie hebben gehad en dat we geen enkele klimaatdoelstelling halen”, zegt Almaci.

Volgens Gwendolyn Rutten van Open Vld is het belangrijk dat er “naar het geheel gekeken wordt”. “Als je in Antwerpen werken doet, dan is het niet de bedoeling dat je in Gent stilstaat”.