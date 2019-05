In ‘Het Laatste Woord’ blikt Noël Slangen, politiek analist voor VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws, elke dag terug op het belangrijkste politieke nieuws van vandaag. “Vandaag kon je er in de kranten niet onderuit: 15.000 mensen die aanwezig waren op een stille mars voor Julie Van Espen”, klinkt het bij Slangen. Maar waarom zwijgen de politieke partijen daarover? En is Justitie nu een verkiezingsthema?