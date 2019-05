'Het Grote Gelddebat': Bestel hier jouw tickets

Houdt de Vlaming op het einde van de maand genoeg geld over om zijn rekeningen te betalen? Is een bezoek aan de tandarts een jaarlijkse gewoonte of een luxe-uitstap? Wil de Vlaming zijn bedrijfswagen inruilen voor meer loon op het einde van de maand en een bedrijfsfiets? Of ligt hij helemaal niet wakker van zijn bedrijfswagen maar wel van zijn pensioen? Maandag 20 mei draait het om geld bij VTM NIEUWS. Jouw geld.

Stef Wauters confronteert de kopstukken en partijvoorzitters met de grote geld - en levensvragen van de Vlaming in 'Het Grote Gelddebat'. Wil jij dit debat letterlijk vanop de eerste rij meemaken? Schrijf je dan gratis in via destemvanvlaanderen@vtmnieuws.be. Je ontvangt van ons een bevestiging met een uitnodiging.

Het debat vindt maandag 20 mei plaats in de gebouwen van VTM, in Vilvoorde. Je wordt verwacht vanaf 21.00 uur. De opname start vanaf 21.55 uur, het einde is voorzien rond 23.45 uur.