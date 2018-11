Herman De Croo neemt uittredingsvergoeding als parlementslid niet op

Vlaams parlementslid Herman De Croo (Open Vld) gaat zijn uittredingsvergoeding als parlementslid niet opnemen. Dat heeft hij gezegd in het VRT-programma Terzake.

De Croo zetelt inmiddels 51 jaar in een parlement. Als de oud-minister en Kamervoorzitter lang genoeg zou leven om alle schijven te ontvangen, zou hij naar eigen zeggen recht hebben op 376.000 euro, en dat belast aan 50 procent.

"Laten staan voor anderen"

"Ik heb vandaag beslist dat ik dat niet ga opnemen. Ik ga dat geld laten staan voor de anderen", meldde De Croo in Terzake. De liberaal stelt zich tevreden met het pensioen. "Ik ben 81 jaar. Het zou voor mij een soort schoonheidsvlek op mijn politiek gelaat zijn mocht ik zeggen: ik ga die enkele honderdduizenden euro's meenemen."

Dat betekent niet dat De Croo gekant is tegen het principe van een "beperkte" uittredingsvergoeding. "Als je nog jonge mensen wil hebben, moet je ook zien dat ze een adaptatievergoeding krijgen", stelde hij.

Peumans

Door het vertrek van CD&V-kopstukken Jo Vandeurzen en Pieter De Crem uit de nationale politiek is de discussie over de uittredingsvergoedingen van volksvertegenwoordigers opnieuw opgelaaid. Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans toonde zich eerder al bereid om de discussie over de uittredingsvergoedingen voor parlementsleden te heropenen.