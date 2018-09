Herbekijk hier het debat tussen Demir en Kitir

Tijdens de middaguitzending van VTM NIEUWS hebben Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) en sp.a-fractieleider in de Kamer Meryame Kitir het tegen elkaar opgenomen in een debat. De twee politici staan tegenover elkaar in de gemeenteraadsverkiezingen van Genk. Er werden verschillende onderwerpen aangekaart, waaronder transmigranten, de Genkse samenleving en armoede.

De discussie rond transmigranten kwam deze week weer in de actualiteit. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil zo snel mogelijk 300 extra opvangplaatsen in gesloten centra creëren. “Eindelijk”, reageert Kitir daarop. “Maar of die woorden ook zullen omgezet worden in daden, is nog maar de vraag.”

“De totaaloplossing ligt op tafel, maar die heeft tijd nodig”, reageert Demir op de kritiek. “De repatriëringsgraad is nog nooit zo hoog geweest.”

Samenleven

In Genk wonen meer dan 100 verschillende nationaliteiten, met veel Italianen en Turken. De reputatie op vlak van goede integratie zit goed, maar toch zijn er ook problemen. “De kracht van Genk is diversiteit. Natuurlijk zijn er problemen en die moeten we aanpakken, maar de Genkenaar kijkt over het algemeen niet naar achtergrond of nationaliteit”, zegt Kitir.

Demir is het daar niet mee eens. In een vorig interview sprak ze over een “tikkende tijdbom” in Genk. “Er zijn twee grote, verdeelde groepen. We moeten terug naar één Genkse gemeenschap, door verenigingen die verbinden te subsidiëren”, vindt Demir.

Islamitische school

Deze week raakten de gemoederen verhit toen bleek dat er plannen zijn voor een islamitische school in Genk. Die zou gesponsord worden door de Turkse organisatie Milli Görüs, waarvan de Staatsveiligheid in een recent rapport zegt dat het aan herislamisering wil doen en de Turkse lekenstaat wil omverwerpen.

“Het is niet omdat er zo’n scholen zijn in Brussel en Wallonië, dat ook Vlaanderen moet volgen”, vindt Demir. “Een islamschool is een nachtmerrie voor mensen die de samenleving willen versterken. Een kind moét in contact komen met andere Genkenaren. Dit model leidt niet naar integratie, maar naar segregatie.”

Kitir is het niet eens met de mening van Demir. “Volgens de grondwet mogen alle scholen opgericht worden. Daarom vindt ik dat een islamschool bespreekbaar gemaakt moet worden”, zegt ze.

“Maar een erkende joodse school, bijvoorbeeld, is niet tegen de samenleving”, springt Demir in. “Mijn bezorgdheid is vooral wié die school opricht, de organisatie Milli Görüs.”

Armoede

30 procent van de Genkse kinderen wordt geboren in een kansarm gezin, wat een erg hoog cijfer is. De sluiting van de mijnen en van Ford Genk heeft daar geen deugd aan gedaan.

“Dat probleem kunnen we oplossingen door alle kinderen naar de kleuterklas te laten gaan”, vindt Kitir. “Nu gaat 90 procent van de kleuters al naar school, dat moet opgedreven worden. Ook het aanbod om naar de kinderopvang te gaan, moet versterkt worden. Zo komen kinderen in contact met andere kinderen.”

“De strijd tegen armoede moet opgevoerd worden”, vindt Demir. “De kinderarmoede in Genk bedraagt 30 procent, maar we hebben geen schepen van Armoedebestrijding. We moeten strijden tegen de lege boterhamdoos. Iemand moet daarop toezien en de problemen binnen de gezinnen aanpakken.”