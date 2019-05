Houdt de Vlaming op het einde van de maand genoeg geld over om zijn rekeningen te betalen? Is een bezoek aan de tandarts een jaarlijkse gewoonte of een luxe-uitstap? Wil de Vlaming zijn bedrijfswagen inruilen voor meer loon op het einde van de maand en een bedrijfsfiets? Of ligt hij helemaal niet wakker van zijn bedrijfswagen maar wel van zijn pensioen? VTM NIEUWS organiseerde 'Het Grote Gelddebat' met de 7 partijvoorzitters. Herbekijk het hier integraal.

