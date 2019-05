Heist-op-den-Berg voorspelde sinds 1977 (bijna) altijd winnaar

In Heist-op-den-Berg is voor het federale niveau een stembureau geteld. Opvallend: Vlaams Belang gaat fors vooruit, ten koste van N-VA. Wat kunnen we daaruit afleiden? Het verleden leert ons alleszins al iets. Sinds 1974 - met lichte uitzondering van 1999 en 2003 - was de winnaar van de verkiezingen in Heist-op-den-Berg ook de winnaar van de verkiezingen.

Vlaams Belang gaat er in het eerste stembureau maar liefst veertien procent op vooruit, naar 21,2 procent. N-VA blijft met 26,9 procent wel de grootste, maar gaat er 11,3 procent op achteruit.

De geschiedenis leert ons dat sinds 1977 die gemeente op twee keer na altijd de winnaar van de verkiezingen heeft voorspeld, in 2003 en 1999 was dat nipt niet het geval. Een overzicht: