Heeft klant Argenta recht op schadevergoeding?

De klanten van de bank Argenta kunnen al dagenlang niet meer online bankieren. De app en de website hebben vanmorgen even gewerkt, maar liggen intussen weer plat, na een grote update. Mensen kregen de melding dat hun saldo ontoereikend was, en bij zo'n 850 rekeningen verscheen zelfs de naam van de ex of de overleden partner. Maar kan je als klant nu een schadevergoeding krijgen of niet?

Al vier dagen kunnen de klanten van Argenta hun app niet gebruiken. Eerst door een onderhoud, vandaag door overbelasting. De bank besliste daarom om de app en de website helemaal uit te schakelen. Heel wat klanten zijn boos en eisen compensaties.

"Volgens sectorfederatie Febelfin is er geen specifieke regelgeving rond schadevergoedingen bij deze situaties", zegt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken. "Maar het is mogelijk dat van de 1,4 miljoen Argentaklanten een aantal mensen schade heeft ondervonden, bijvoorbeeld iemand die zijn lening niet kon betalen door het probleem. Wie schade geleden heeft, kan contact opnemen met Argenta. Dan wordt er case per case bekeken of er compensaties mogelijk zijn."

De problemen bij Argenta houden mogelijk nog de rest van de avond aan. "Er wordt volop gezocht naar een oplossing", aldus Jelle Frencken.