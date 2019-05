Haalt De Wever zijn kledinginspiratie uit ‘The Sound of Music’?

Twitteraar Arbiter vroeg de N-VA-voorzitter of hij soms de inspiratie heeft gehaald bij de familie Von Trapp uit ‘The Sound Of Music.’

De Wever moet de tweet ook hebben opgemerkt. Op het partijbureau van N-VA vroeg VTM-journalist Dirk Van den Bogaert of hij met de kleur van zijn das en kraag iets wou duidelijk maken. “Nee, het is het kostuum dat ik van de partij vooral niet mocht dragen. Je ziet er dan uit als kapitein Von Trapp, wat dan al snel kapitein Von Trapp-het-af zou worden. Nu we vijf jaar geen verkiezingen hebben, draag ik het toch. Ik persoonlijk, vind het een prachtig kostuum, maar ik ben blijkbaar de enige met die mening in de partij”, repliceerde hij.

Het pak in kwestie draagt de stempel van de Antwerpse ontwerper Guy-David Lambrechts, een van de laatste echte kleermakers in de Scheldestad. Sinds zijn grondige vermageringskuur is De Wever er vaste klant.