In Gent is gisterenavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, daarin zetelen 53 Gentse gemeenteraadsleden, onder wie oud-premier Guy Verhofstadt (Open Vld). Nieuwe burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) is erg blij met die komst en vertelt dat ook vele anderen wel eens met raad en daad bij hem zullen aankloppen. Voor Verhofstadt zelf is zijn engagement een evidentie.