Guy D'haeseleer reageert op voorlopige monsterscore Forza Ninove

Met 36 procent van de stemmen geteld haalt Forza Ninove, de partij van Guy D’Haeseleer voorlopig de meeste stemmen met 39, 3 procent. Dat is een forse stijging met 12,8 procent. De partij wordt gevolgd door Open Vld met 29,8 procent.

Lijsttrekker Guy D'haeseleer zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang. Ninove wordt momenteel bestuurd door Open Vld, CD&V en sp.a/Groen.

Monsterscore

“Dit is ongelofelijk. Ik had wel een stijging verwacht. Ik had verwacht om van 26,5 naar 30 te gaan. Zoals het er nu naar uitziet gaan we een stuk boven de 35 procent gaan en misschien nog meer.”

Burgemeester?

Op de vraag of hij nu de burgemeester wordt, antwoordt D’Haeseleer duidelijk. “Ik hoop dat indien de resultaten zich zo voort zetten dat men toch ook eens kijkt hoe democratie functioneert. Als deze uitskag de waarheid wordt en we behalen echt een monsterscore dan moeten ze neerbuigend doen en het initiatief aan forza ninove laten.”