Guy D’Haeseleer reageert op ‘chocomousse’-post: "Geen racisme"

“Vroeg op om de chocomousse klaar te maken voor ons Breughelfestijn. En het is niet van ’t paksken zenne”, schreef Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer vorig jaar boven een foto van een groep Afrikaanse kinderen die hij op Facebook plaatste. “Het was een ludieke actie om ons Breughelfestijn aan te kondigen", zegt hij nu aan VTM NIEUWS. "Zo hebben we ook een post met Chinezen gedeeld met als opschrift: de rijstpap staat klaar. Maar het is helemaal niet racistisch bedoeld."

D’haeseleer zelf noemt het bericht een grappig bedoelde aankondiging van het Breughelfestijn van Forza Ninove. “We hebben elk jaar een heel populair eetfestijn, waar duizenden mensen op afkomen en om dat een beetje te promoten wordt dat elk jaar op een ludieke manier gepromoot met vijf Facebookberichten”, zegt D’Haeseleer aan VTM NIEUWS. “Deze post was een van de vijf. Zo hadden we ook een foto met Chinezen op met als opschrift de rijstpap is ook al klaar. Dan hadden we nog een post over de kip, waar we dan dioxinekippen op hadden gezet. Dit is gewoon een ludieke manier om het festijn te promoten.”

"Niet racistisch" D’Haeseleer benadrukt dat de posts absoluut niet racistisch bedoeld zijn. “Nu wordt die ene foto uitvergroot, wat ik beneden alle peil vind. Moest je ons bezig zien op ons Breughelfestijn dan zou je zien dat er heel wat gekleurde mensen aanwezig zijn. Die zien de humor ervan in, maar de pers duidelijk niet.”

Coalitie N-VA? De kans dat N-VA in Ninove in een coalitie stapt met Forza Ninove is zo goed als onbestaande, zei Bart De Wever tijdens het kopstukkendebat op Eén. “Walgelijk”, noemde de N-VA-voorzitter het bericht. “De kans dat het na het zien van deze foto tot een coalitie komt, is sub zero.”

"Veel overeenkomsten" “Veertig procent van de mensen heeft gestemd voor een ander beleid”, benadrukt D’Haeseleer. “Als een oppositiepartij als ons zo’n score haalt, dan wijst dat erop dat er echt iets moet veranderen. De Ninovieter is het beleid beu en er zijn niet veel mogelijkheden. Samen met N-VA hebben we zes jaar lang deze coalitie bestreden en onze bedoeling was om die coalitie naar huis te sturen. Dat is nu gebeurd. Ik ben ervan overtuigd dat als we deze uit de context gerukte Facebookberichten links laten liggen, we heel wat overeenkomsten zien en daar kunnen focussen.

Samenzitten met N-VA "Dit is een poging van de huidige coalitie om een samenwerking met Forza Ninove en N-VA onderuit te halen, maar ik ga er in ieder geval alles aan doen om dat niet te laten doorgaan op deze manier." Normaal gezien gingen N-VA en Forza Ninove vandaag samenzitten, maar die ontmoeting is ondertussen afgelast.

