Grote Peiling: N-VA stijgt opnieuw, CD&V gaat achteruit

Als we nu zondag naar de stembus zouden trekken, blijft de N-VA de grootste partij. Dat blijkt uit De Grote Peiling die Ipsos van 27 november tot 3 december uitvoerde in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. De crisis rond het migratiepact was dus al aan de gang, maar had nog niet het hoogtepunt van de voorbije dagen bereikt. De partij van Bart De Wever verliest wel meer dan 4 procent tegenover de verkiezingen van 2014, maar gaat er sinds de laatste peiling in oktober weer op vooruit. Opvallend: CD&V gaat er in vergelijking met de verkiezingen in 2014 fors op achteruit.

N-VA

De discussie rond het VN-migratiepact heeft voorlopig nog niet al te veel gevolgen voor de N-VA, in vergelijking met de vorige Grote Peiling afgelopen oktober. De partij landt op 28 procent, dat is drie procent meer dan in oktober. In vergelijking met de verkiezingen in mei 2014 gaat de partij van Bart De Wever er nog wel 4,4 procent op achteruit.

CD&V

CD&V blijft de tweede grootste partij, maar verliest wel vier procent in vergelijking met de verkiezingen van mei 2014. Ook in vergelijking met de vorige peiling in oktober krijgt de partij van Wouter Beke klappen: ze gaat er 2,6 procent op achteruit.

Open Vld

De derde partij blijft Open Vld, al gaat ook die er op achteruit in vergelijking met de verkiezingen van 2014. De partij behaalde toen 15,5 procent, maar strandt nu op 13,4 procent. Dat is wel 0,6 procent beter dan bij Grote Peiling in oktober 2018.

Sp.a

Ook sp.a verliest een kleine 2 procent in vergelijking met de verkiezingen in 2014 (14 procent tegenover 12,3 procent). In vergelijking met de Grote Peiling van oktober gaat de partij van John Crombez er wel 0,2 procent op vooruit.

Groen

Groen is een van de drie partijen die er in vergelijking met de verkiezingen van 2014 wel op vooruit gaat. De partij van Meyrem Almaci behaalt in deze peiling 12,2 procent, dat is 3,6 procent meer dan bij de verkiezingen in 2014. Maar in tegenstelling tot de vorige peiling, toen Groen nog de derde grootste partij zou worden met 14,1 procent, gaat de partij er weer wat op achteruit en wordt ze weer de vijfde partij.

Vlaams Belang

Een andere stijger is Vlaams Belang. De partij van Filip Dewinter haalde in mei 2014 amper 5,8 procent van de stemmen, maar komt volgens de Grote Peiling nu uit op 11,7 procent. Dat is zelfs 0,4 procent beter dan bij de vorige peiling in oktober.

PVDA+

Ook PVDA+ gaat er op vooruit. Als het nu zondag verkiezingen zouden zijn, behaalt de partij in Vlaanderen opnieuw de kiesdrempel, en landt ze op 6,2 procent. Ter vergelijking: in 2014 behaalde de partij maar 2,8 procent van de stemmen. Bij de vorige peiling in oktober behaalde de partij 4,4 procent van de stemmen.

Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt Ecolo de grootste partij. De groenen behalen 18,3 procent van de stemmen en gaan daarbij nipt de MR voor (18,2 procent). In vergelijking met 2014 krijgt de PS forse klappen. De partij haalde toen nog 24,9 procent, maar strandt volgens deze peiling op 15,4 procent. Ook de MR verliest terrein, Défi daarentegen scoort in vergelijking met 2014 meer dan drie procent beter.

Wallonië

Over de taalgrens blijft PS de grootste partij, al levert die ook 7 procent in tegenover de verkiezingen van 2014. Ook MR verliest meer dan 5 procent, CdH moet het met 3 procent minder doen. De grote winnaars zijn Ecolo, dat de derde grootste partij wordt met 13,5 procent, en PTB-GO!, die landt op 13,1 procent.

Francken opnieuw populairste

Naast de kiesintenties werd ook de populariteit van politici gemeten in De Grote Peiling. Aan de respondenten werd per politicus de vraag gesteld of ze wilden dat die persoon de komende maanden een belangrijke rol gaat spelen of niet. Uit die populariteitsmeter blijkt dat 67 procent van de Vlaamse respondenten 'ja' aankruiste bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). 22 procent kruiste 'nee' aan. Daarmee is hij opnieuw de populairste politicus van Vlaanderen. Bart De Wever (N-VA) en Charles Michel (MR) sluiten de top drie af.

Peilingen zijn geen wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, en vaak alleen maar een momentopname, die beïnvloed wordt door de actualiteit en recente gebeurtenissen. Ze schetsen dus alleen maar hoe de politieke kaarten vandaag liggen. Door de foutenmarges focussen we vooral op significante schommelingen en verschuivingen, niet alleen op de cijfers zelf.