Grote Peiling: groenen worden grootste fractie in parlement

De groene partijen in ons land waren nooit populairder. Dat bleek gisteren al uit De Grote Peiling van Ipsos in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. En dat vertaalt zich in een opvallende zetelverdeling: trekken we vandaag naar de stembus, dan wordt de groene fractie de grootste in het parlement.

Voor het eerst in de peilingen wordt Groen de tweede partij in Vlaanderen. In de andere gewesten scoort haar zusterpartij Ecolo dan weer opvallend goed: in Wallonië is de partij de derde grootste, in Brussel zelfs de grootste.

En dat vertaalt zich ook in zetels. Groen en Ecolo halen samen 29 van de 150 zetels in het parlement en zouden zo groter worden dan N-VA (28 zetels) of eender welke andere fractie. Terg vergelijking: in 2014 haalden Groen en Ecolo samen 'slechts' twaalf zetels.

In tegenstelling tot die andere fracties zoeken de groene partijen aan beide kanten van de taalgrens toenadering tot elkaar. Zo organiseerden Ecolo en Groen dit jaar onder meer samen hun nieuwjaarsreceptie. Mocht deze zetelverdeling zich bij de verkiezingen in mei verderzetten, zullen de groenen niet langer te negeren zijn in de Kamer.