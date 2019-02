Grote Peiling: Groen wordt tweede partij in Vlaanderen

Groen was nog nooit populairder in ons land. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Ipsos in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir. Op exact honderd dagen voor de verkiezingen, haalt Groen 15,6 procent van de stemmen en wordt zo zelfs de tweede grootste partij in Vlaanderen. Ook haar Waalse zusterpartij Ecolo zit in de lift: in Wallonië wordt ze de derde grootste partij, in Brussel zelfs de grootste.

N-VA verliest ten opzichte van de verkiezingen van 2014 vijf procent, maar blijft wel uitgesproken de grootste partij. Met 27,4 procent van de stemmen laat de partij Groen en CD&V (15 procent) ver achter zich.

(Lees verder onder de grafiek)

Meerderheid verliest

Het is opvallend: de vier grootste partijen van 2014 gaan er allemaal op achteruit. Naast N-VA verliest ook CD&V ruim drie procent, Open Vld bijna drie procent en sp.a exact drie procent.

En die stemmen gaan vooral naar Groen en Vlaams Belang. De groenen kunnen zeven procent meer kiezers bekoren dan in 2014, Vlaams Belang gaat er vijf procent op vooruit. PVDA haalt 4,9 procent in de peiling en blijft net onder de kiesdrempel.

Ecolo stormt

De 'groene golf' blijft niet beperkt tot Vlaanderen, integendeel. In Brussel haalt Ecolo bijna twintig procent van de stemmen, en wordt zo zelfs de grootste partij in de hoofdstad.

(Lees verder onder de grafiek)

Wallonië

Ook in het zuiden van het land winnen de groenen. Ecolo verdubbelt zelfs haar score van 2014, van 8,2 naar 16,8 procent. De partij van Zakia Khattabi en Jean-Marc Nollet wordt zo de derde Waalse partij, na PS (24,3 procent) en MR (19,4 procent).

(Lees verder onder de grafiek)

Peilingen zijn geen wetenschappelijk onderbouwde voorspellingen, en vaak alleen maar een momentopname, die beïnvloed wordt door de actualiteit en recente gebeurtenissen. Ze schetsen dus alleen maar hoe de politieke kaarten vandaag liggen. Door de foutenmarges focussen we vooral op significante schommelingen en verschuivingen, niet alleen op de cijfers zelf.