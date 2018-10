Groen ziet "geen gemeenschappelijke grond" om met De Wever te besturen

Bart De Wever (N-VA) heeft als kandidaat-burgemeester en formateur voor een nieuw Antwerps stadsbestuur een tweede gespreksronde achter de rug met CD&V, Open Vld, sp.a en Groen, op zoek naar een mogelijke coalitie. Groen, de tweede grootste partij van de stad, lichtte vandaag vier uur lang haar programma toe. Er zijn nog geen coalitiegesprekken aan de gang, volgens Groen blijven de verschillen met de N-VA te groot om samen te besturen.

"We zien geen gemeenschappelijke grond", benadrukt Groen-kopman Wouter Van Besien. "Bart De Wever heeft tot nu toe wel gezegd met wie hij graag een coalitie wil vormen maar niet om wat te doen. Zolang er daar geen duidelijkheid over is, blijft onze positie net hetzelfde."