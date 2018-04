Groen zet 'geluk' in bij verkiezingen

Geluk. Dat wordt voor Groen de inzet van de lokale verkiezingen in oktober. Volgens de Vlaamse groenen blijkt uit onderzoek dat de Vlaming snakt naar meer groen, een betere verkeersveiligheid, betaalbaar wonen en een aangename en veilige buurt. Omdat Groen sterk inzet op die thema's durft partijvoorzitster Meyrem Almaci het volgende concluderen: "Groen maakt gelukkig".

De Vlaamse groenen pakten het op hun campagnemeeting in Gent wat anders aan dan normaal. Geen klassiek kader met een rist toespraken, maar een bijeenkomst waar meer dan 700 ‘campaigners’ door de dag heen de kans kregen deel te nemen aan workshops. Op die workshops kregen de vrijwilligers concrete tips voor het afleggen van huisbezoeken, het omgaan met sociale media, het maken van video's en het plakken van affiches.

Groen-voorzitster Meyrem Almaci verwacht alvast veel van de lokale verkiezingen. De groenen zullen in meer steden en gemeenten opkomen dan ooit voordien en bovendien steeds vaker op eigen benen, dus niet in kartel.

"Groene golf"

Volgens Almaci moeten Vlaanderen en Brussel zich klaar houden voor een "groene golf". "Wij gaan het best mogelijke resultaat neerzetten in de geschiedenis van deze partij. Dat is de ambitie", aldus Almaci.

Inhoudelijk zetten de Vlaamse groenen geluk centraal. De partij voerde een eigen buurtonderzoek uit en uit dat onderzoek blijkt dat Vlamingen onder meer wakker liggen van verkeersveiligheid, betaalbare woningen en meer groen. Groen wil op elk van die thema's sterk inzetten. Zo moet de verkeersveiligheid verbeteren zodat ouders niet langer bang hoeven te zijn om hun kind alleen naar school te laten fietsen.

Meer groen

De partij belooft ook meer bos en groen. "Als het van ons af hangt, krijgt elke Vlaming en Brusselaar gegarandeerd een bos op maximum vijf kilometer van zijn woonplaats en behouden we in de landelijke gemeenten de open ruimte", aldus Almaci.

Door zo sterk in te zetten op die thema's, durft Almaci te zeggen dat haar partij "gelukkig maakt". De campagnebijeenkomst is meteen ook het startschot van een grote deur aan deur campagne. Bedoeling is dat de komende tijd duizenden leden en vrijwilligers de straat op trekken met een flyer gedrukt op bloemzaadpapier met de centrale vraag: "Wat maakt jou gelukkig in je buurt?"